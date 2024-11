Tchad : L'ONECS ouvre ses portes au public et se tourne vers le numérique

L'Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS) a accueilli le public les 22 et 23 novembre derniers pour des journées portes ouvertes placées sous le thème « L'ONECS à l'ère du numérique : enjeux et défis ». Cette initiative, placée sous le haut patronage du ministère de l'Enseignement supérieur, a permis de mettre en lumière les avancées de l'institution dans le domaine de la digitalisation et son rôle crucial dans l'orientation des étudiants tchadiens.







Le directeur de l'ONECS, Pr Bianzeubé Tikri, a souligné l'importance de ces journées pour renforcer la confiance du public envers l'institution. Grâce à la numérisation de ses processus, l'ONECS garantit désormais une plus grande fiabilité et sécurité des données, réduisant ainsi le risque de fraudes et de faux diplômes.







L'ONECS met à disposition des étudiants une base de données complète et fiable des établissements d'enseignement supérieur reconnus. Ce service gratuit permet aux futurs étudiants de faire des choix éclairés et d'éviter les pièges des établissements non agréés. Nourène Souleyman Nourène, représentant le ministère de l'Enseignement supérieur, a rappelé l'importance de cette démarche pour assurer la qualité et la reconnaissance des diplômes.







Les journées portes ouvertes ont également été l'occasion de discuter des défis liés à la transition numérique de l'ONECS. La protection des données personnelles, la cybersécurité et l'accès à internet pour tous sont autant de questions qui ont été abordées.