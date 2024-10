Tchad : L'ONECS veille à la qualité de la correction du BTS_N 2024

L'Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS) a entamé la phase cruciale de la correction des copies du Brevet de Technicien Supérieur National (BTS_N) 2024. Afin de garantir la transparence et la rigueur de ce processus, le Directeur Général, Pr BIANZEUBE TIKRI, et le Directeur des Examens et Concours, Dr ABAKAR MAHAMAT HASSABALLAH, se sont rendus sur les lieux de correction.



Une supervision rigoureuse

Les images diffusées par l'ONECS montrent les deux responsables s'assurant personnellement que toutes les mesures nécessaires sont prises pour garantir la qualité de la correction. Cette présence physique démontre l'importance que l'institution accorde à l'équité et à l'objectivité dans l'évaluation des candidats.