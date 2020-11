Tchad : L'ONG AHA construit une bibliothèque à Biltine

L'Organisation africaine pour l'action humanitaire (AHA) a construit une bibliothèque qui porte le nom du défunt Aba Brahim djad Al-Rab. Ce dernier a joué un rôle très important dans la vie éducative. La cérémonie inaugurale de cet espace de lecture a été présidée par le préfet de Biltine, Mahammat Ali Rahma, en présence des autorités administratives, civiles et militaires et des parents d'élèves.



Dans son discours de bienvenue, le représentant de l'Organisation, Izadin Ali Mahamat, a remercié tous ceux qui ont répondu à l'invitation et ont contribué à la création de cette bibliothèque.



Pour sa part, le délégué provincial du ministère de l'Éducation et de la Promotion de la citoyenneté, Issa Al-Nadif Khatir, s’est réjoui du soutien apporté par l’Organisation, tout en adressant ses encouragements à celle-ci, dans cette importante œuvre de création d'une bibliothèque. En raison du manque de bibliothèques dans la ville de Biltine, il les a assurés qu'il ferait de son mieux pour promouvoir l'éducation dans la province.