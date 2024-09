Tchad : L'ONG ASRADD renforce les capacités de surveillance épidémiologique

Dans une démarche visant à renforcer le système de surveillance épidémiologique au Tchad, l'ONG ASRADD, en partenariat avec Village REACH, a procédé à une remise de matériel médical à la direction de la surveillance épidémiologique du ministère de la Santé publique. Ce don, financé en partie par la Fondation Bill et Melinda Gates, permettra d'améliorer la collecte, le transport et l'analyse des échantillons biologiques, ainsi que la gestion de la chaîne du froid pour les vaccins.



Les équipements remis comprennent douze congélateurs, cent dix portes-vaccins, soixante Tech4Med (outil pour la traçabilité géographique et thermique des échantillons), deux mille tubes de prélèvement avec coton et emballage, deux mille tubes à sec pour le prélèvement du sang, cinquante cartons d’eau de javel et deux ordinateurs.



Ce soutien vise à améliorer la surveillance épidémiologique, à lutter contre la poliomyélite au niveau communautaire et à faciliter le transport des échantillons. Le projet de transport des échantillons est financé par la fondation Bill et Melinda Gates.



Cette initiative renforce les capacités du ministère de la Santé publique pour mieux surveiller et contrôler les épidémies, tout en soutenant les efforts de vaccination contre la poliomyélite.



Ce don de matériel médical est une étape importante dans le renforcement du système de surveillance épidémiologique au Tchad. Il permettra d'améliorer la détection précoce des épidémies, d'optimiser la gestion des vaccins et de renforcer la lutte contre les maladies infectieuses. Ce partenariat entre l'ONG ASRADD, Village REACH et le ministère de la Santé est un exemple concret de la coopération internationale en faveur de la santé publique.