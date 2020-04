Tchad : L'ONG Concern Worldwide apporte son appui à la Radio Sila

Au Sila, l'ONG Concern Worldwide apporte son appui à la radio provinciale, en offrant du matériel bureautique ainsi qu'un générateur électrique.



Cet appui s'inscrit dans le cadre du projet sectoriel intitulé ''Programme intégré sur la résilience communautaire au Sila". Il vise à améliorer la résilience communautaire à travers la transmission de messages clefs sur la sécurité alimentaire et la protection de l'environnement, la santé nutritionnelle, l'eau et l'assainissement, l'alerte précoce pour la réduction des risques de catastrophes, ainsi que le changement de comportement en matière de genre et égalité.