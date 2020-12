Tchad : L’ONG Equal Access organise un atelier sur la durabilité du projet Voix de Paix

En ouvrant les travaux de l'atelier, la représentante du ministre de l'Economie et de la Coopération internationale, Khadija Abdelkader, a tout d'abord remercié les partenaires techniques et financiers, l’USAID et la coopération suisse, pour la concrétisation de ce projet. Khadija Abdelkader a souligné que la lutte contre l'extrémisme violent est un devoir de chaque citoyen, l'engagement de chacun de contribuer à la quiétude et au bien-être économique et social des populations des zones d'insécurité.

​

Pour elle, cet atelier permettra aux participants de s'approprier des éléments nécessaires de l'élaboration et la mise en œuvre de ce projet. A cet effet, elle a appelé les participants à beaucoup d’attention et de participation afin d'apporter des suggestions et propositions importantes pour la lutte contre l'extrémisme violent.