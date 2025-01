Tchad : L'ONG FOJEPAD annonce les commémorations de la libération de la Bande d'Aouzou

Lors de ce point de presse, Mahamat Saleh Hamid a rappelé que la Bande d’Aouzou, un territoire d'environ 120 000 km², forme un quadrilatère de plus de 1 000 km de long sur 100 à 150 km de large, situé à la frontière entre la Libye et le Tchad. Cette région a longtemps été un sujet de conflit entre les deux pays, avec des interventions militaires et des tentatives de règlement qui se sont succédé pendant vingt ans sans résolution.



En mars 1988, le colonel Kadhafi a finalement accepté un cessez-le-feu définitif, déclarant « faire un cadeau à l’Afrique » en reconnaissant que la Bande d’Aouzou appartenait au Tchad. Le 3 octobre 1988, les relations diplomatiques entre les deux pays ont été rétablies, et le dossier de la Bande d’Aouzou a été soumis à la Cour Internationale de Justice (CIJ) en 1989. Le 3 février 1994, la Cour a statué à la quasi-unanimité en faveur du Tchad, confirmant ainsi la souveraineté tchadienne sur ce territoire.



Sans cette décision, le Tchad aurait perdu 120 000 km², réduisant sa superficie totale à 1 164 000 km² au lieu des 1 284 000 km² actuels. Cette victoire a été rendue possible grâce à la bravoure des forces armées tchadiennes et au travail des avocats qui ont défendu les intérêts du pays.



L'objectif de ce projet est de pérenniser l’histoire du conflit tchado-libyen, de promouvoir le patriotisme et la bravoure des forces armées tchadiennes, et de renforcer l’unité nationale. Le projet cible notamment la jeunesse, les membres des forces de défense et de sécurité, les organisations de la société civile (OSC), les étudiants et les élèves.



FOJEPAD lance un appel au gouvernement tchadien, aux OSC, aux femmes, aux jeunes et aux partenaires techniques et financiers pour soutenir cette initiative, qui vise à promouvoir l’unité nationale et un développement durable au Tchad.



Par ailleurs, l'ONG a salué la bravoure des forces de défense et de sécurité qui ont déjoué une attaque contre l’institution de la Présidence de la République le mercredi 9 janvier 2025, empêchant ainsi une tentative de déstabilisation du pays.



La commémoration officielle aura lieu le 3 février 2025 sous le thème : « La défense de la patrie pour une cohésion sociale et un développement durable et intégral ».