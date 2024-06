Tchad : L'ONG Moustagbal offre une bouée de sauvetage aux diplômés sans emploi du Guéra

Le projet "Emploi Vert", piloté par l'ONG Moustagbal avec le soutien financier de l'Ambassade de France au Tchad, constitue une initiative pilote visant à offrir des opportunités d'auto-emploi aux jeunes diplômés sans emploi de la région du Guéra. La distribution de kits de semences représente la première étape de ce projet ambitieux, qui prévoit également un accompagnement et un suivi rapprochés des bénéficiaires pour garantir leur réussite.



Selon M. Abdoulaye Beine, Directeur de l'ONG Moustagbal, cette initiative s'inscrit dans la volonté de l'organisation de contribuer non seulement au développement de la région du Guéra, mais également à la réduction du chômage des jeunes, un fléau qui touche particulièrement cette frange de la population. Le succès de cette phase pilote permettra d'envisager une extension du projet à un plus grand nombre de bénéficiaires.



Le Secrétaire Général de la province du Guéra, M. Djerambeté Dingamyo, a salué l'engagement de l'ONG Moustagbal dans la lutte contre le chômage des jeunes et le développement de l'agriculture dans la région. Il a encouragé les bénéficiaires à faire bon usage des kits de semences reçus et à s'investir pleinement dans leurs activités agricoles. M. Dingamyo a également appelé à la mobilisation des acteurs locaux, notamment les autorités administratives et les organisations de la société civile, pour soutenir et accompagner les initiatives de l'ONG Moustagbal.