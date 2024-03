Tchad : L’ONG hongroise Hungary Helps au service de la santé

Le représentant de l'Agence Hungary Helps, le Dr David Vogel, a souligné lors de cette occasion que leur partenaire stratégique, l'organisation Aide Baptiste Hongroise, a conçu un programme visant à fournir au Tchad les lots de médicaments dont il a besoin afin de répondre aux besoins sanitaires urgents de sa population. Il a également assuré au Ministre que ce lot initial n'est que le début d'une série d'envois qui seront prochainement convoyés vers le Tchad.



Au nom du gouvernement de transition, le Ministre Dr Abdelmadjid Abderahim a exprimé ses remerciements envers le gouvernement hongrois et l'Agence Hungary Helps pour leur précieux soutien. Selon lui, ces médicaments seront directement dirigés vers le Centre Hospitalier Universitaire dédié à la santé maternelle et infantile afin d'améliorer les soins apportés aux patients malades.



Cette initiative témoigne non seulement des liens solides entre les gouvernements hongrois et tchadien dans le domaine sanitaire mais aussi du rôle crucial des organisations non-gouvernementales dans l'aide humanitaire internationale. Grâce à cette collaboration fructueuse entre l’agence Hungary Helps et leurs partenaires locaux tchadiens comme l’organisation Aide Baptiste Hongroise ainsi qu'à travers leur engagement commun pour améliorer les conditions sanitaires des populations vulnérables au Tchad.