Tchad : L'ONPE a fait un don important de matériel de travail à la Commune de N'Djaména

Dans le cadre de ses efforts pour encourager les autorités municipales à rendre la ville de N'Djamena plus propre, l'Office National pour la Promotion de l'Emploi (ONPE) a fait un don conséquent de matériels de travaux à la commune. La réception de ces matériels a eu lieu ce matin dans les locaux de l'hôtel de ville, en présence de diverses personnalités, dont :Les matériels reçus comprennent une quantité importante d'équipements essentiels pour l'assainissement, tels que :Lors de la cérémonie de réception, le Maire Sénoussi Hassana Abdoulaye a exprimé sa sincère gratitude envers le Directeur Général de l'ONPE pour ce geste significatif. Il a souligné que cette donation contribuera de manière significative à l'effort collectif pour rendre la ville plus propre et agréable à vivre.Le Maire a également exhorté les responsables de la Direction de l'Assainissement et de la Santé à en faire un bon usage, afin d’optimiser les résultats de cette initiative.Cette action de l'ONPE reflète un engagement fort en faveur de l'amélioration de l'environnement urbain à N'Djamena. En fournissant des outils adéquats, l'ONPE soutient les efforts des autorités municipales dans leur mission d'assainissement et de développement durable de la ville. Cette collaboration est essentielle pour promouvoir des conditions de vie meilleures pour les habitants de N'Djamena.