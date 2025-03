Tchad : L'Office Notarial Me Samangassou Mahamat Bruno annonce "le décès ( assassinat brutal et lâche devant le Palais Présidentiel)" de son collegue

C’est avec une grande tristesse et des cœurs meurtris que l'Office annonce "le décès tragique (assassinat brutal et lâche devant le Palais Présidentiel)" de son collaborateur, M. Haïtassidi Hinim-Bayna Jérémie, comptable-fiscaliste, survenu ce jour, 21 mars 2025, à N'Djamena, aux environs de 10 heures, alors qu'il se rendait au bureau, a précisé l'Office dans un communiqué.

Un Collaborateur Apprécié Haïtassidi était un professionnel apprécié pour son professionnalisme, son intelligence, sa bienveillance et son engagement. Son départ laisse un vide immense au sein de l'Office.

Condoléances L'office adresse ses sincères condoléances à sa famille, ses proches et tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer. En ces moments difficiles, l'Office s'unisse dans la douleur et le souvenir d’un collaborateur et collègue remarquable et irremplaçable.