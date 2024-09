Tchad : L'UCVSDT Organise une Convention pour les Consultations Électorales

Le président national de l'UCVSDT, Beoudou Mbaiguedem Marc, a ouvert la rencontre en souhaitant la bienvenue aux membres de la coalition, aux militants de N'Djamena et ceux venus du Logone Occidental, ainsi qu'aux membres du bureau exécutif présents.



Engagement Politique

Dans son discours, Beoudou Mbaiguedem Marc a rappelé que l'UCVSDT a décidé de s'engager activement dans la lutte politique, en collaboration avec d'autres partis lors des élections présidentielles, ce qui a abouti à une victoire. Il a souligné l'importance des prochaines consultations législatives, sénatoriales, communales et provinciales, qui sont cruciales pour l'avenir de la nation et l'engagement des partis politiques envers la paix et l'unité au Tchad.



Objectifs de la Convention

Le président a expliqué que cette convention vise à :

Évaluer les Forces et Faiblesses : Comprendre les dynamiques internes de l'UCVSDT.

Clarifier les Engagements : Déterminer les motivations et les compétences nécessaires pour avancer.

Booster le Changement : S'inscrire dans le programme politique du président de la République, symbolisé par les 12 chantiers.

Beoudou Mbaiguedem Marc a encouragé ses militants à s'engager sur des bases solides et à profiter de cette opportunité pour consolider les acquis de l'UCVSDT. Il a averti que ne pas saisir cette chance pourrait entraîner des regrets futurs.



La convention a été un moment clé pour l'UCVSDT, marquant un engagement clair envers les prochaines consultations électorales. Beoudou Mbaiguedem Marc a conclu en exhortant les militants à être assidus et à formuler des propositions concrètes pour guider leur action future.