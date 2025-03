Tchad : L'UJT appelle à la libération immédiate du journaliste Monodji Olivier

Depuis son interpellation, il est détenu sans qu’aucune charge formelle ne soit retenue contre lui, en violation flagrante des principes fondamentaux du droit et de la procédure judiciaire.



Son ordinateur a été confisqué par la police judiciaire, et il n’a pas encore été présenté à un procureur pour être entendu dans les délais légaux.



Cette situation constitue une atteinte grave à la liberté de la presse et aux garanties judiciaires prévues par la Constitution tchadienne et les engagements internationaux du pays.



Face à cette dérive inquiétante, l’UJT dénonce avec la dernière énergie cette arrestation arbitraire et l’absence de toute justification légale à la détention prolongée de notre confrère ; Elle exige sa libération immédiate et sans condition, ainsi que la restitution de son matériel de travail ; Interpelle les autorités judiciaires sur les conséquences de telles pratiques qui ne font que fragiliser l’image du Tchad en matière de respect des libertés fondamentales et des standards démocratiques ; L’UJT reste solidaire avec le collègue Oliver et mobilisée pour suivre de près l’évolution de cette affaire.



Fait à N’Djaména, le 8 mars 2025

Le Secrétaire Général de l’UJT

Gotingar Serge Manassé