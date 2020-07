Tchad : L’UJT et l'Ambassade de France s’accordent pour le renforcement de capacité des journalistes

Une délégation du bureau exécutif de l’Union des Journalistes Tchadiens (UJT) conduite par son président Abass Mahmoud Tahir, a été reçue hier, vendredi après-midi, à l'Ambassade de France au Tchad. L’entretien a eu lieu avec le deuxième conseiller chargé des affaires intérieures de l’Ambassade de France au Tchad, Guillaume Delandea.



La délégation de l’UJT est composée de son président Abass Mahmoud Tahir, du vice-président Kodmadjingar Abba André, de la trésorière générale, Narbaye Halime et du secrétaire général adjoint chargé des affaires extérieures de l'UJT, Djimet Wiche.



Cette rencontre demandée par l’UJT s’inscrit dans le cadre d’une prise de contact initié par cette organisation faîtière.



Elle vise d’une part à présenter cette structure, ses missions et ses perspectives, et d’autre part à plaider en faveur des journalistes tchadiens dans le domaine de la coopération et de la formation des journalistes tchadiens pour faire un travail de qualité sur le terrain.



Dans son adresse, le président de l'UJT, Abass Mahmoud Tahir, après la présentation de l’UJT, a tenu à exprimer toute sa reconnaissance à l’Ambassade de France au Tchad pour la formation qu’elle a eu organiser à l’attention des journalistes sur la couverture médiatique des élections.



Par ailleurs, il a exhorté l’Ambassade de France au Tchad à continuer dans ce même élan pour la professionnalisation des journaliste tchadiens. « Nous avons marqué notre disponibilité pour une franche et étroite collaboration avec l'Ambassade de France du Tchad dans le domaine du renforcement des capacités et la promotion de la liberté de la presse au Tchad », a indiqué le président de l’UJT, Abass Mahmoud Tahir.



Le deuxième conseiller chargé des affaires intérieures de l’Ambassade de France au Tchad, Guillaume Delandea, a remercié l’UJT pour son initiative allant dans le sens du renforcement de la collaboration avec l’Ambassade de France au Tchad. Il a déclaré que la France est fortement impliquée dans le domaine de la promotion des médias, des libertés et des droits de l'Homme au Tchad.



En outre, Guillaume Delandea a réitéré la disponibilité de l’Ambassade de France au Tchad à collaborer avec l'UJT pour renforcer la capacité des journalistes dans le domaine de la formation.



Pour rappel, l’UJT est entrain de gérer les 60 millions de Fcfa débloqués par le Comité de Gestion de Crise Sanitaire afin de les mettre à la disposition des médias tchadiens reconnus par l'UJT et fortement impliqués dans la lutte contre la maladie à coronavirus.



L’UJT a été la principale initiatrice de cette démarche auprès des autorités Tchadiennes, consistant à aider les médias tchadiens à faire face aux conséquences de la maladie à coronavirus après la confirmation du premier cas le 19 mars 2020.