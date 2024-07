Tchad : L'UJT et le HCDH renforcent les capacités des journalistes face aux fake news et aux discours de haine

L'Union des Journalistes Tchadiens (UJT) et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme (HCDH) ont organisé un atelier de formation le 29 juillet 2024 à Sarh, au Tchad.



Cet atelier a réuni plus d'une vingtaine de journalistes venus de différentes villes (Gore, Doba, Koumra, Sarh). L'objectif était de contribuer à la prévention et à la lutte contre la diffusion de discours de haine et de fausses informations pendant la période électorale.



Le vice-président de l'UJT, Lendnoudji Tah Nathan, a appelé les journalistes à la vigilance pour lutter contre les discours de haine à travers des reportages instructifs et éducatifs.



Le représentant du HCDH au Tchad, Chabi Hubert Mongadji, a souligné l'engagement des Nations Unies dans la lutte contre les discours de haine et les fake news.



Le représentant du président de la Haute Autorité des Médias et de l'Audiovisuel (HAMA) a indiqué que cet atelier renforcera les capacités des journalistes à lutter contre ces phénomènes.



Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abdramane Ahmat Bargou, a souligné l'importance de l'éducation aux médias et au sens critique pour lutter contre les fake news et les discours de haine.

Cet atelier de formation s'est déroulé sur deux jours, jusqu'au 30 juillet 2024.