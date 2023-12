Tchad : L'UJT exhorte les journalistes à plus de neutralité pendant le vote du référendum

Selon M. Taher, les professionnels des médias aspiraient à travailler en toute quiétude afin de jouer pleinement leur rôle dans ce processus électoral crucial pour le pays. « C'est pourquoi, L’UJT demande avec insistance, à toutes les forces de défense et de sécurité d’apporter des facilités et protections aux journalistes dans l'exercice de leur mission », a indiqué le président de l’UJT, Abass Mahmoud Taher.



L’UJT exhorte vivement les journalistes à faire preuve de plus de professionnalisme afin d’éviter des travers préjudiciables, d’une part, et à observer scrupuleusement le code d'éthique et de déontologie ainsi que la charte des médias en période électorale élaborée par la Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuel (HAMA) et librement signée par les responsables des organes de presse. Car, c’est en jouant consciencieusement et dans la neutralité notre rôle, que nous pouvons contribuer à préserver la paix et la cohésion nationale.



Par ailleurs, l’UJT exhorte tous les acteurs impliqués dans ce processus, surtout les représentants de la CONOREC dans les différents bureaux de vote, d’accorder une attention particulière aux hommes et femmes des médias, déployés sur le terrain en mettant à leurs dispositions des informations officielles fiables et crédibles ainsi que les prises de vue nécessaires, pendant tout le déroulement du scrutin, pour un partage optimal. « Car ce processus s’avère très crucial pour l’avenir du Tchad », a-t-il conclu.