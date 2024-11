Tchad : L'UJT sonne l'alarme sur la sécurité des journalistes et réclame l'adoption d'une loi spécifique

Des avancées encourageantes, mais des défis persistants

Le président de l'UJT, Abass Mahmoud Tahir, s'est félicité de la libération de tous les journalistes incarcérés au Tchad. Cette avancée significative témoigne d'une volonté politique de respecter la liberté de la presse. Cependant, il a souligné que cette amélioration ne doit pas masquer les défis persistants auxquels sont confrontés les journalistes tchadiens.



La nécessité d'une loi spécifique



L'UJT réclame avec insistance l'adoption d'une loi sur la sécurité et la protection des journalistes. Cette législation, selon le président de l'UJT, est indispensable pour garantir un environnement de travail sûr et sans intimidation pour tous les professionnels des médias. Elle permettrait notamment de :

Clarifier le cadre juridique: En définissant les droits et les devoirs des journalistes, ainsi que les sanctions applicables en cas d'atteinte à leur liberté d'expression.

Renforcer la protection juridique: En offrant aux journalistes une protection juridique plus solide face aux violences et aux menaces.

Lutter contre l'impunité: En garantissant que les auteurs de crimes commis contre des journalistes soient poursuivis et condamnés.



La collaboration entre les journalistes et les forces de l'ordre

À l'approche des élections législatives et locales, l'UJT appelle à une franche collaboration entre les journalistes et les forces de l'ordre. Une coopération basée sur le respect mutuel et la compréhension des rôles de chacun est essentielle pour garantir la sécurité des journalistes et la sérénité dans la couverture médiatique des événements.



Les enjeux pour la démocratie

La protection des journalistes est un enjeu crucial pour la démocratie. Une presse libre et indépendante est indispensable pour informer les citoyens, contrôler le pouvoir et favoriser le débat public. En appelant à l'adoption d'une loi spécifique et à une meilleure collaboration avec les forces de l'ordre, l'UJT contribue à renforcer les fondements de la démocratie au Tchad.



La Journée internationale pour mettre fin à l'impunité des crimes commis contre les journalistes est l'occasion de rappeler l'importance de protéger ceux qui informent. Au Tchad, des progrès ont été réalisés, mais il reste encore beaucoup à faire pour garantir la sécurité et la liberté des journalistes. L'adoption d'une loi spécifique et le renforcement de la collaboration entre les journalistes et les forces de l'ordre sont des étapes essentielles pour atteindre cet objectif.