Tchad : L'UMOCIRT s'engage à construire un site dédié aux femmes tanneuses de Bokoro

Conformément aux règles protocolaires, l'équipe a rendu visite aux autorités locales, notamment au préfet de la ville de Bokoro, Mahamat Soumaïne, pour lui expliquer le motif de leur déplacement.



Après les salutations d'usage, les membres de la mission, accompagnés du chef de poste vétérinaire de Bokoro, Radjab Ahmat Nour, ont rendu visite à l'association des femmes tanneuses de Bokoro. Ils ont inspecté l'entrepôt pour examiner les stocks de matériel de travail, notamment 100 sacs de 100 kg de graines d'acacia, 500 sacs de 100 kg de peaux de moutons, 25 sacs de 18 kg de sel et 10 sacs de 100 kg de fientes d'oiseaux déposés par l'équipe de la première mission de l'UMOCIRT il y a quelques mois.



Une petite réunion d'échanges a eu lieu entre les femmes tanneuses et l'équipe. Les discussions ont porté sur les mêmes sujets que dans les sites précédents. Après avoir échangé avec les tanneuses pour prendre connaissance des réalités sur le terrain, la présidente de l'association, Kadidja Rigueig, a longuement expliqué les obstacles qui entravent le développement de ce secteur. Elle a souligné que la construction d'une tannerie serait d'une importance capitale et motiverait la grande majorité des femmes.