Tchad : L’UNDR critique la gestion de la pandémie par les pouvoirs publics

Pour l’Union nationale pour le développement et le Renouveau (UNDR), la crise sanitaire est devenue un prétexte pour le parti au pouvoir au Tchad pour tout verrouiller politiquement et économiquement. Dans un communiqué rendu public ce 27 janvier 2021 et signé par son secrétaire national à la communication et aux nouvelles technologies, l’UNDR porte des réseves sur « la gestion hasardeuse de la crise sanitaire du Covid-19 ».



« On ne comprend pas le croc-en-jambe que fait le MPS par rapport à l’opposition, en utilisant à son avantage la crise sanitaire. La preuve, Idriss Deby a repris ses tournées à l’intérieur du pays, en faisant fi de la propagation de la pandémie, alors que le simple sit-in d’un parti politique de l’opposition est interdit », poursuit le communiqué du parti de l’opposition.



Pour cette formation politique, les différents couvre-feux instaurés au Tchad ne se justifient pas. Ceci pour la simple raison, pense l’UNDR, que l’économie nationale déjà affectée est aujourd’hui « détruite avec la fermeture des frontières terrestres ». Bien plus, « les mesures de confinement prises n’ont fait qu’aggraver la situation du désastre économique ».



Enfin, l’UNDR estime que l’état d’urgence sanitaire qui durera jusqu’en mars n’est autre qu’une manœuvre politique de la gestion de la pandémie par le gouvernement. « Alors qu’on interdit tout rassemblement des partis de l’opposition et de la société civile, le MPS prépare son congrès avec pompe, sans faire cas de la propagation du Covid-19 », conclut le communiqué.