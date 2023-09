Tchad : L'UNET annonce un accord pour la réhabilitation des étudiants exclus

Dans un communiqué publié lundi, le président national de l'Union Nationale des Étudiants Tchadiens (UNET), Mahamat Saleh Ahmat Ali, a annoncé que le ministère de l'Enseignement Supérieur avait accepté la réhabilitation des étudiants qui avaient été exclus. Cette décision fait suite à une réunion entre le chef du département de l'Enseignement Supérieur et l'UNET, au cours de laquelle un consensus a été atteint sur la question de la réhabilitation.



Dans son communiqué, l'UNET exprime sa reconnaissance envers le ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, ainsi que son équipe, pour leur prise en compte de cette préoccupation. Le Bureau National de l'UNET se félicite de cette avancée.



Le président du Bureau National de l'UNET appelle également tous les étudiants des différentes facultés de l'Université de N'Djaména à reprendre leurs cours sans perturbation. Il rappelle aux étudiants l'importance de rester unis et de patienter en attendant les résultats de cette démarche entreprise par le Bureau National.