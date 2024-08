Tchad : L'UNFPA outille les professionnels de santé du Lac sur les urgences en santé reproductive

La province du Lac est confrontée depuis plusieurs années à des crises humanitaires et sécuritaires entraînant des mouvements de populations. Ces crises exacerbent la vulnérabilité des populations, exposant particulièrement les femmes et les adolescentes aux violences et agressions sexuelles, avec pour conséquences des grossesses non désirées, des avortements à risque, et la contamination par des infections sexuellement transmissibles.



C'est dans ce contexte que l'UNFPA, à travers cet atelier, vise à doter les médecins chefs et les sages-femmes de la province du Lac, affectés par ces crises, de connaissances essentielles et des outils nécessaires pour prioriser l'accès à la santé sexuelle et reproductive.



Au nom du représentant du Fonds des Nations unies pour la population, Dr Joël Kakitsha Mwinongo a souligné que cet atelier a pour objectif de contribuer à la réduction des taux de mortalité, de morbidité et d'invalidité chez les femmes et les jeunes filles dans les situations de crise, notamment parmi les personnes déplacées, les retournés, les réfugiés et les populations hôtes.



Le délégué provincial sanitaire du Lac, Dr Koulmini Sam, a quant à lui relevé que cet atelier permet de mutualiser les efforts des acteurs locaux et des partenaires pour atteindre les objectifs du Plan National de Développement Sanitaire, quatrième phase 2022-2030.



En ouvrant les travaux, le secrétaire général de la province du Lac, Goussou Cheick Boubou, a mentionné que cette initiative s'inscrit dans la droite ligne de la politique sanitaire prônée par le Président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno.



Le secrétaire général, représentant le gouverneur, a invité les participants à s'engager activement dans les travaux de l'atelier afin d'atteindre les objectifs fixés.



Cet atelier durera quatre jours.