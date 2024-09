TCHAD Tchad : L'UNICEF dote le Ministère de l'Éducation nationale en manuels et guides de calcul et de lecture

Alwihda Info | Par Hibé Ouadjouli Evarist - 4 Septembre 2024





La cérémonie officielle de réception des manuels et guides de calcul et de lecture en français et en arabe pour les classes de CP1 et CP2 du Tchad s'est tenue ce mercredi 4 août 2024 au Centre National des Curricula (CNC). Étaient présents le Ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, le représentant par intérim de l'UNICEF au Tchad, ainsi que le directeur général du CNC.



Au total, plus de 2,4 millions de manuels et de guides de calcul et de lecture en français et en arabe seront distribués à près de 1,9 million d'élèves des classes de CP1 et CP2, ainsi qu'à plus de 50 000 enseignants dans toutes les écoles primaires des 23 provinces du Tchad. Cet appui de l'UNICEF, d'une valeur de 748 millions de francs CFA, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Intérimaire pour l'Éducation au Tchad (PIET), qui constitue le cadre stratégique de référence orientant les interventions de tous les acteurs et partenaires du système éducatif.



Le représentant par intérim de l'UNICEF au Tchad, Dr Marcel S. Ouattara, a souligné que cet appui, fourni via le Projet de Renforcement de l'Éducation et de l'Alphabétisation au Tchad (PREAT), a été rendu possible grâce au financement du Partenariat Mondial pour l'Éducation. Il a rappelé que la crise des apprentissages est une réalité au Tchad, où seulement 30 % des jeunes de 15 à 24 ans sont alphabétisés, selon l'enquête MICS de 2019. Dr Ouattara a ajouté que l'amélioration de la qualité des enseignements et des apprentissages est une priorité sectorielle pour le gouvernement tchadien, et que l'UNICEF s'est engagé à soutenir cette initiative en mettant à disposition des manuels scolaires pour tous les enfants, garçons et filles.



Le Ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Mamadou Boukar Gana, a souligné que cette dotation contribuera à améliorer substantiellement le ratio livre-élève. Il a également mis en garde contre toute tentative de revente des manuels sur les marchés, rappelant que leur vente est formellement interdite. "Je tiens à souligner avec insistance que ces manuels et guides doivent être acheminés directement aux écoles bénéficiaires dans les 23 provinces. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour mettre en place un mécanisme efficace, transparent et rigoureux afin de garantir que la distribution de ces livres ne subisse aucune perte", a-t-il assuré.





