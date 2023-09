Tchad : L’UNICEF et l’OMS soutiennent l'introduction de vaccins pour réduire la morbidité infantile

Lors de son discours inaugural, Jacques Boyer, le représentant de l'UNICEF au Tchad, a mis en lumière le danger des pneumonies bactériennes, qui, en l'absence de traitement, ont un taux de mortalité presque toujours fatal. Il a souligné que la pneumonie entraîne d'importantes complications, telles que des crises d'épilepsie récurrentes et des cas d'encéphalite. De plus, il a rappelé les chiffres alarmants concernant la diarrhée au Tchad, avec plus de 190 000 cas signalés et 188 décès enregistrés au cours de l'année 2022.



Toutefois, Jacques Boyer a noté que le pays a accompli des progrès significatifs en matière de capacité de stockage à froid, atteignant une couverture de 96 % de formations sanitaires fonctionnelles d'ici la fin de 2022.



L'UNICEF continuera à collaborer étroitement avec le Ministère de la Santé Publique et de la Prévention dans divers domaines, notamment le renforcement de la chaîne du froid, l'approvisionnement et la gestion des vaccins, ainsi que la sensibilisation de la population à l'importance de la vaccination.



Le représentant de l'OMS au Tchad, Dr. Jean Bosco Ndihokubwayo, a souligné que la pneumonie et la diarrhée demeurent les principales causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans à l'échelle mondiale. Au Tchad, ces maladies représentent une part importante de la morbidité et de la mortalité infantile, malgré des données encore limitées.



Enfin, le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Dabsou Guidaoussou, a réaffirmé l'engagement du Tchad envers l'élimination des infections à pneumocoques et des maladies diarrhéiques dues au rotavirus au niveau régional. Cette introduction de vaccins concerne les enfants de 0 à 23 mois, conformément au calendrier vaccinal du pays. Un plan d'introduction complet a été élaboré pour garantir une mise en œuvre efficace et répondre aux besoins des enfants.