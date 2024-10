Tchad : L'UNICEF et ses partenaires évaluent la réponse humanitaire à l'Est du pays

L'événement a été lancé par le ministre de la Santé Publique, Dr Abdelmadjid Abderahim, assurant l'intérim à la tête du Ministère de l'Action Sociale.



Lors de son allocution, le représentant par intérim de l'UNICEF au Tchad, Dr Marcel S. Ouattara, a rappelé que le Tchad a accueilli plus de 652 000 réfugiés et 142 000 retournés en provenance du Soudan depuis le début de la crise, affectant les provinces de l'Est, notamment le Sila, le Ouaddaï, le Wadi-Fira et l'Ennedi Est.



Cette situation a exacerbé une communauté humanitaire déjà occupée par d'autres crises telles que les inondations et les épidémies. Bien que des efforts aient été faits, il a souligné la nécessité de résoudre le manque de financement, notamment pour les produits nutritionnels, en raison du risque élevé de malnutrition chez plus de 250 000 enfants.



En ouvrant l'atelier, le ministre par intérim de l'Action Sociale a salué l'engagement de l'UNICEF et de ses partenaires pour leur travail exceptionnel. Il a appelé à une collaboration renforcée pour fournir des services essentiels adaptés aux besoins spécifiques des réfugiés et des familles touchées par les crises, tout en mettant l'accent sur une réponse rapide et efficace.