Tchad : L'UNICEF soutient la continuité éducative à Pala, Mayo-Kebbi Ouest

Dans le cadre de cet effort conjoint, l'UNICEF a mis en place :



18 tentes scolaires installées , offrant des espaces d'apprentissage temporaires et sécurisés.

350 tables-bancs en cours de montage, afin de fournir un environnement d'étude adéquat aux élèves.



Ces initiatives ont été rendues possibles grâce au soutien financier de l'organisation Education Cannot Wait. Ces espaces temporaires d’apprentissage permettront aux enfants de la province du Mayo-Kebbi Ouest de terminer l’année scolaire dans des conditions de sécurité et de sérénité. L'engagement de l'UNICEF et de ses partenaires souligne l'importance cruciale de l'éducation, même en période de défis et de transitions.