Tchad : L'URT dénonce des irrégularités graves lors du scrutin référendaire et demande une annulation

Au cours de sa communication, le président de l'URT, Siddikh Abdelkerim Haggar, a exprimé sa satisfaction à l'égard du peuple tchadien pour sa maturité politique en ayant massivement suivi l'appel au boycott lors du référendum. Selon lui, la participation était inférieure à 5%. Il a également noté de graves irrégularités, accompagnées de preuves tangibles, qui pourraient servir de base à un éventuel recours pour l'annulation du scrutin. Selon Siddikh Abdelkerim Haggar, le gouvernement et la CONOREC ont subi une défaite cuisante qui entache leur crédibilité.



Le président de l'URT a appelé les plus hautes autorités de la transition, notamment le président de la transition, Mahamat Idriss Deby, à tirer les conséquences politiques de cette débâcle électorale et à lancer d'urgence un dialogue politique minimal visant à trouver un nouveau consensus sur des questions telles que l'élaboration d'un nouveau code électoral garantissant l'égalité, la création d'une CENI véritablement indépendante, une vérification du fichier électoral, un recensement biométrique complet, la mise en place d'un mécanisme indépendant de certification des élections, ainsi que l'acceptation d'une mission internationale substantielle d'observation électorale.