Tchad : L'Union Européenne soutient une gouvernance inclusive avec le lancement de la phase II du projet PAPPE

Lors de son allocution, Son Excellence Monsieur Przemysław Bobak, ambassadeur de l’Union européenne au Tchad, a précisé que le PAPPE bénéficie d'un financement de 8,5 millions d’euros, soit l'équivalent de plus de 5,5 milliards de francs CFA. Il a souligné que ce projet vise à apporter un soutien au renforcement structurel de l’Assemblée nationale, dans la perspective d'une gouvernance plus efficace et davantage axée sur les besoins des citoyens. L’ambassadeur a également insisté sur la solidité du partenariat de plus de 60 ans entre l’Union européenne et le Tchad, un partenariat fondé sur les principes de respect mutuel, de paix, de justice et de respect des droits fondamentaux.





Il a par ailleurs affirmé que les élections constituent des moments cruciaux et fondateurs pour toute démocratie. La crédibilité de ces processus repose, selon lui, sur des conditions équitables pour tous les participants, un cadre juridique clair et respecté, une observation indépendante et une participation citoyenne réelle et effective. Il a réaffirmé l'engagement de l’Union européenne à accompagner ce processus électoral tchadien, en étroite collaboration et en dialogue constant avec les autorités nationales, les institutions compétentes, la société civile et tous les partenaires concernés.





De son côté, Monsieur José Manuel, vice-président du Centre Européen d’Appui Électoral (ECES), a souligné que, depuis sa création, l’ECES œuvre avec conviction pour promouvoir et renforcer la démocratie de manière inclusive, crédible et résiliente. Il a rappelé que la mission de l'ECES est d’accompagner les institutions électorales, les acteurs du dialogue démocratique ainsi que les citoyens dans la consolidation de leurs pratiques démocratiques, tout en tenant compte des contextes locaux spécifiques, des dynamiques nationales et des aspirations populaires légitimes.