Tchad : L'Union des Associations des Étudiants Tchadiens de France se penche sur son avenir et forge de nouvelles perspectives

Au cours de cette assemblée, les différents présidents et représentants des associations d'étudiants tchadiens venus de diverses villes de France, ainsi que des personnes ressources invitées pour l'occasion, ont abordé des sujets cruciaux pour la pérennité et l'efficacité de l'union. Le bilan des trois années d'existence de l'UAET-France, les perspectives d'avenir, les questions de leadership, les relations avec l'Ambassade du Tchad en France et la vision future de l'organisation ont été au centre des discussions.





En ouvrant les travaux de l'Assemblée Générale, le Conseiller Culturel de l’Ambassade du Tchad en France, Dr Adoum Sougui, a chaleureusement salué cette initiative et a encouragé les étudiants tchadiens en France à maintenir leur unité et à agir de concert dans l'intérêt de l'ensemble de la communauté estudiantine tchadienne en France.





À l'issue de cette rencontre constructive, les représentants des différentes associations ont pris plusieurs décisions importantes pour l'avenir de l'UAET-France. Ils ont convenu de se réunir en assemblées générales semestrielles afin d'évaluer la mise en œuvre des recommandations adoptées et de maintenir une dynamique d'échange et de collaboration régulière. Ils ont également exprimé le souhait de cultiver un contact étroit et continu avec l'Ambassade du Tchad en France, reconnaissant le rôle essentiel de la représentation diplomatique dans leur parcours en France.



Enfin, il a été décidé que les prochaines rencontres de l'UAET-France se dérouleraient de manière rotative dans différentes villes de France, renforçant ainsi le lien entre les étudiants tchadiens à travers le territoire français.