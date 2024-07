Tchad : L'Union des Jeunes Tchadiens pour le Brassage apporte un soutien précieux aux orphelins du centre Salsabil Alhilali

Le centre Salsabil Alhilali, créé il y a 17 ans, accueille des orphelins et des enfants en situation difficile. Dirigé par Fatimé Moussa Ibrahim, le centre fonctionne grâce aux maigres ressources de sa fondatrice et aux dons occasionnels de généreux donateurs.



Mme Fatimé Moussa Ibrahim a exprimé sa profonde gratitude à l'UJTB pour ce don précieux, particulièrement important en cette période de saison des pluies. Elle a également lancé un vibrant appel à la solidarité de toutes les personnes de bonne volonté pour soutenir le centre et ses pensionnaires.



Mahamat Saleh Abderamane Darim, président de l'UJTB, a souligné les conditions de vie difficiles des orphelins du centre, confrontés à un manque de logement décent, de nourriture et d'autres besoins essentiels. C'est pour cette raison que l'association a tenu à apporter son aide, même modeste, et à exhorter d'autres à se joindre à cet élan de solidarité.



L'action de l'UJTB constitue un message d'espoir pour les orphelins du centre Salsabil Alhilali. C'est également un appel à l'action pour que chacun, à son niveau, puisse contribuer à améliorer les conditions de vie de ces enfants vulnérables. En conjuguant leurs efforts, les acteurs de la société civile et les citoyens peuvent faire une différence significative dans la vie de ces enfants et leur offrir un avenir meilleur.



L'engagement de l'UJTB s'inscrit dans une démarche plus large de promotion de la cohésion sociale et du vivre-ensemble au Tchad. En apportant son soutien aux plus démunis, l'association contribue à bâtir une société plus juste et solidaire.