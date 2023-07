Tchad : L'Unité Nutritionnelle Thérapeutique de l'hôpital de Moundou reçoit des dons de l'UNICEF

Dans le cadre d'une mission de presse dans la province du Logone Occidental, le ministère de la communication, en partenariat avec l'UNICEF, s'engage à renforcer les capacités des médias locaux pour le plaidoyer et la promotion des droits de l'enfant. Dans cette optique, une délégation composée des points focaux de l'UNICEF a visité la province du Logone Occidental, sous la couverture du Bureau de Zone de l'UNICEF à Moundou.



Au cours de cette visite, l'Unité Nutritionnelle Thérapeutique (UNT) de la pédiatrie de l'hôpital provincial de Moundou a bénéficié de dons de l'UNICEF. Les matériels offerts comprenaient des nattes, des chaises, des couvertures, des savons, des moustiquaires, des gobelets et des seaux d'eau.



La remise des dons a été effectuée par le représentant intérimaire du chef de Bureau de l'UNICEF à Moundou, Dr Kebfené Moundiné, au directeur général de l'hôpital provincial de Moundou. Ce dernier a ensuite remis les matériels au chef de service pédiatrie de l'hôpital. Le Dr Beassemda Jadiby, chef de service pédiatrie, a expliqué que leur unité prenait en charge les enfants de la naissance jusqu'à l'âge de 15 ans et qu'ils accueillaient en moyenne 40 cas d'enfants malnutris.



Le Dr Beassemda Jadiby a souligné l'importance de l'appui de l'UNICEF, notamment en matière de diagnostic précoce du VIH chez les enfants nés de mères séropositives. Il a également évoqué l'intervention de l'UNICEF dans l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, ainsi que dans la fourniture de médicaments essentiels pour prendre en charge les infections chez les enfants malnutris. Enfin, il a exprimé sa reconnaissance pour le soutien de l'UNICEF dans la formation des médecins et infirmiers.



Cette initiative de l'UNICEF renforce ainsi les capacités de l'hôpital provincial de Moundou dans la prise en charge des enfants malnutris et contribue à améliorer les conditions de santé des jeunes patients de la région.