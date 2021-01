Tchad : L’Université Emi Koussi reprend les cours lundi prochain

C’est dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement que l’Université Emi Koussi va procéder à sa reprise des cours. L’objectif vise à mieux se protéger et de protéger les autres de la pandémie du coronavirus qui continue à faire des ravages à travers le monde.



« Conformément à l’article 2 du décret N° 007/PR/2021 du 13 janvier 2021 portant dérogation de l’article 1er et sous réserve du respect strict des mesures barrières et de la distanciation sociale, le vice-président de l’université Emi Koussi informe les étudiants et les enseignants que la reprise est prévue pour le lundi 18 janvier 2021 à 7 heures 30 », rappelle le communiqué signé ce jeudi 14 janvier 2021 par le vice-président de cette institution universitaire, BIgaoula François Xavier. A cet effet, il est bien rappelé que le port de cache-nez est obligatoire.



Par ailleurs, le gouvernement a annoncé mercredi dernier un allègement du confinement de N’Djamena, en permettant la réouverture des établissements d’enseignement privés et publics, à la condition de respecter les mesures barrières.