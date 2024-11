Tchad : L'Université La Francophonie ouvre les portes du doctorat à Paris-Saclay

Cette rencontre avait pour but d'éclairer les étudiants et les enseignants sur les exigences et les contours des travaux de thèse de doctorat. Le Professeur Markus a expliqué que ce processus offre aux étudiants de l'Université La Francophonie la possibilité de réaliser leur thèse sur place, en cotutelle avec l'Université Paris-Saclay, qui se classe au 13e rang mondial.



Opportunités de Cotutelle

Le Professeur Markus a souligné que l'Université de Paris-Saclay propose chaque année des cotutelles subventionnées, comprenant une période de séjour en France. Il a encouragé les enseignants présents à préparer des dossiers solides afin de maximiser leurs chances d'être retenus pour ces programmes.



Avantages pour les Étudiants

Les étudiants désireux de poursuivre leur doctorat à l'Université Paris-Saclay peuvent ainsi le faire depuis N'Djamena, tout en bénéficiant d'une affiliation officielle à cette institution de renom. Cela représente une opportunité précieuse pour les chercheurs tchadiens d'accéder à des ressources académiques de haut niveau.





Cette conférence-débat a permis de renforcer les liens académiques entre l'Université La Francophonie et l'Université Paris-Saclay, tout en offrant aux participants des perspectives enrichissantes pour leur parcours universitaire. Les initiatives de collaboration internationale comme celle-ci sont essentielles pour le développement de la recherche et de l'enseignement supérieur au Tchad.