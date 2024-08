Tchad : L’Université de N’Djamena, la Commune et l’AIMF unissent leurs forces contre le changement climatique

Un partenariat crucial a été scellé le 25 juillet dernier entre l’Université de N’Djaména, représentée par son Président, le Pr Mahamat Saleh Daoussa Haggar, la Commune de la Ville de N’Djamena, représentée par Mme Bartchiret Fatimé Zara Douga, et l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), représentée par son Délégué général M. Frédéric Vallier. Cet accord s’inscrit dans le cadre d’un projet ambitieux visant la protection de l’environnement et la lutte contre le changement climatique.



L’Université de N’Djaména a pris un engagement significatif en se focalisant sur un objet de recherche vital : « Renforcer les capacités des villes membres de l’Association des villes et collectivités d’Afrique centrale (AVCAC) dans la mise en œuvre de politiques locales, de stratégies et d’actions permettant de lutter contre les effets du changement climatique », avec une étude menée à partir des villes pilotes. L'objectif recherché est ainsi d'accompagner les autorités municipales dans la formulation des priorités autour des enjeux environnementaux majeurs liés au changement climatique à partir de ladite étude. « N’Djamena subit également les effets du changement climatique. C’est pourquoi nous attendons les conclusions de cette étude pour nous permettre de prendre les mesures appropriées à cet effet », a rappelé Mme Bartchiret Fatimé Zara Douga, Maire de N’Djamena.



L’AVCAC a identifié, lors de sa rencontre annuelle de septembre 2022 à Libreville, plusieurs thématiques d’actions prioritaires émanant de problématiques communes des villes dans la sous-région. Les enjeux environnementaux arrivent en tête des préoccupations des villes de la sous-région. Ainsi, la préservation des forêts, la lutte contre les effets du réchauffement climatique, plus particulièrement les fortes inondations et leurs conséquences, le traitement des déchets, le développement des énergies renouvelables, participent à des problématiques majeures, partagées par l’ensemble de ses membres.



C'est dans ce contexte que l’AIMF entend soutenir les universités qui, en participant activement au Groupe de travail, renforcent la connaissance sur les problématiques urbaines définies par les autorités locales participantes.



A travers l’AVCAC, l’AIMF souhaite collaborer avec l’université de N'Djamena et la Commune de la ville de N’Djamena. Dans le cadre de ce partenariat entre ville et université, les thématiques majeures sur lesquelles porteront les travaux de recherches de l’université de N’Djamena, en lien avec les cadres territoriaux compétents de la ville, traiteront de l’amélioration de la résilience de la ville de N’Djamena face aux risques hydroclimatiques et hydromorphologiques. Une initiative entre autres salutaire pour le futur, et alors que la capitale est de plus en plus sujette aux aléas des inondations.

Ce partenariat symbolise une collaboration prometteuse et exemplaire entre l’académie, les autorités municipales et une organisation internationale, visant à adresser l’un des défis les plus pressants de notre époque : le changement climatique.



A la fois espace de dialogue et partenaire privilégié de la coopération décentralisée francophone, l'AIMF s'est imposée depuis 45 ans comme ce levier d'action efficace et reconnu autour duquel se retrouvent celles et ceux - élus locaux, universitaires, bailleurs... - qui croient en la force des Maires pour changer le monde. Celles et ceux qui veulent agir avec les municipalités pour une coopération internationale qui impacte concrètement la vie des habitantes et des habitants.