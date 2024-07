Tchad: L'abandon paternel, un fléau qui affecte les bébés en milieu rural

La tradition attribue souvent un statut particulier aux femmes enceintes, les considérant comme des reines. Cependant, dès l'accouchement, cette attention se dissipe et les pères désertent leur foyer, laissant la mère et le nourrisson à leur sort.



Les pères délaissent leurs responsabilités envers leurs enfants, ne s'impliquant ni dans leur éducation ni dans leur santé. Cette indifférence affecte l'attachement entre l'enfant et son père, créant un vide émotionnel et des carences affectives préjudiciables au développement psychologique de l'enfant.



L'abandon paternel pousse certains enfants à grandir chez leurs oncles maternels, adoptant parfois leurs coutumes et traditions. Ce changement d'environnement peut être perturbant et fragiliser l'identité de l'enfant.



Face à ce fléau, il est urgent de sensibiliser les pères en milieu rural à leurs responsabilités parentales et à l'importance de leur implication dans la vie de leurs enfants. Des projets de sensibilisation et d'éducation menés par des organisations de protection des droits de l'enfant pourraient contribuer à inverser cette tendance.



L'histoire d'une femme brûlant la jambe du bébé de sa coépouse dans le canton de Miandoum illustre la violence et la négligence auxquelles sont parfois exposés les enfants abandonnés par leur père.



L'abandon paternel est un problème social complexe qui exige une réponse multidimensionnelle. La mobilisation des autorités, des organisations de la société civile, des leaders communautaires et des parents est essentielle pour sensibiliser, protéger et garantir les droits des enfants en milieu rural.



En conclusion, l'abandon paternel constitue une menace pour le bien-être des enfants au Tchad, en particulier en milieu rural. Des actions concertées et des campagnes de sensibilisation sont nécessaires pour inverser cette tendance et promouvoir une parentalité responsable et engagée.