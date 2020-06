Tchad : L'abattoir frigorifique de Farcha en difficulté et à l'arrêt, le personnel s'exprime

Le collectif du personnel de l'abattoir frigorifique de Farcha (AFF) s'est exprimé mercredi sur leur situation ainsi que l'inactivité de la structure. Ils ont appelé le Président de la République à s'investir personnellement afin de juguler et décanter la situation de containers remplis de matériels qui sont immobilisés.



"Après le bradage de l'abattoir frigorifique de Farcha par le ministre de l'élevage et des productions animales au groupe Emerati BIN BUTTI, qui a occasionné la fermeture de l'AFF en date du 09 avril 2020 et sa réouverture annoncée par un communiqué du gouvernement du 25 avril 2020, l’abattoir frigorifique de Farcha est plongé dans une léthargie totale et prolongée. Il est certes ouvert mais ne travaille pas", nous apprend le collectif du personnel de l’abattoir de Farcha.