Tchad : L’ambassade du Tchad en France félicite le Président élu, Mahamat Idriss Deby

L'Ambassade félicite le peuple tchadien pour sa participation pacifique et démocratique au processus électoral, ce qui témoigne de son attachement à la démocratie et à la consolidation de la paix et de la stabilité au Tchad.



La victoire du Président-élu Deby représente un nouveau chapitre pour le Tchad, et l'Ambassade exprime sa pleine confiance en son leadership et en sa capacité à unir la nation et à conduire le Tchad vers un avenir meilleur.



L'Ambassade réitère son engagement à travailler étroitement avec le Président-élu Deby et son gouvernement pour renforcer les relations bilatérales entre le Tchad et la France, et pour promouvoir la coopération et le développement dans tous les domaines d'intérêt mutuel.



L'Ambassade souhaite au Président-élu Deby succès et prospérité dans ses efforts au service du peuple tchadien.





𝐌𝐞𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 𝐝𝐞́ 𝐟𝐞́𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐞 𝐥’𝐀𝐦𝐛𝐚𝐬𝐬𝐚𝐝𝐞 𝐝𝐮 𝐓𝐜𝐡𝐚𝐝 𝐞𝐧 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐚̀ 𝐒𝐨𝐧 𝐄𝐱𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐬𝐢𝐞𝐮𝐫 𝐌𝐚𝐡𝐚𝐦𝐚𝐭 𝐈𝐝𝐫𝐢𝐬𝐬 𝐃𝐄𝐁𝐘 𝐈𝐓𝐍𝐎, 𝐏𝐫𝐞́𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐞́𝐥𝐮 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐑𝐞́𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐮 𝐓𝐜𝐡𝐚𝐝



“Excellence,

Votre éclatante victoire dès le 1er tour à l'élection présidentielle du 06 mai 2024, nous offre l'agréable occasion de vous adresser nos très vives et chaleureuses félicitations, au nom de tout le personnel de l'Ambassade du Tchad en France auquel je joins le mien.

L'adhésion du peuple tchadien à votre candidature est l'expression manifeste de son engagement en faveur de la démocratie, de la stabilité et du développement de notre pays.

Vous êtes désormais investi de la confiance de ce peuple et porteur de son espérance pour un Tchad uni, fort et prospère.

En vous adressant nos vœux les plus sincères de plein succès pour l'accomplissement de votre mandat, je vous prie d'agréer, Excellence Monsieur le Président de la République, l'expression de ma très haute considération"



AHMAD MAKAILA

Ambassadeur et Représentant permanent auprès de l’UNESCO et de l’OIF.