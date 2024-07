Tchad : L'ambassadeur de l'Afrique du Sud reçu par le président de la CNDH

Lors de cette visite, ils ont discuté de la possibilité d'une coopération entre la CNDH du Tchad et celle d'Afrique du Sud. L'ambassadeur a indiqué que cette rencontre a permis d'échanger sur les expériences et les expertises des deux pays en matière de droits de l'Homme.



Ils ont également échangé sur les questions de développement socio-économique liées aux droits de l'Homme au Tchad, ainsi que sur les défis auxquels font face les femmes et la jeunesse tchadienne.



Cette rencontre était l'occasion de réaffirmer l'engagement commun des deux pays à consolider les bonnes relations bilatérales dans le domaine des droits de l'Homme.



Ce dialogue entre les représentants des commissions nationales des droits de l'Homme du Tchad et d'Afrique du Sud semble être une initiative positive visant à favoriser les échanges d'expériences et la coopération sur ces questions importantes.