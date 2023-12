Tchad : L’ambassadeur du Tchad en France nommé à l’Ordre Princier du Duc de Royan

« Je reçois avec humilité, honneur et un immense respect ma nomination à l’Ordre Princier du Duc de Royan de Luxembourg. Les valeurs portées par cette distinction transcendent tous les clivages possibles, Merci pour cette solidarité des peuples dressée sur une seule humanité », a annoncé ce vendredi 29 décembre 2023, Ahmad Makaila, ambassadeur du Tchad en France.



Il convient de rappeler que la création de l'Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg a répondu à un besoin ressenti dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'il n'existait pas au Luxembourg d'ordre récompensant les mérites professionnels ou les services rendus dans d'autres domaines, cette nouvelle institution comble ce vide. De plus, afin que la valeur de cet ordre ne se déprécie pas en raison d'une fréquence trop élevée d'attribution de l'Ordre de la Couronne de Chêne existant déjà au Luxembourg.



L'Ordre Princier du Duc de Royan est attribué lors des célébrations nationales à des députés, des conseillers d'état, des fonctionnaires gouvernementaux ainsi qu'à ceux qui œuvrent dans le secteur économique, social ou culturel et aux bénévoles. Il peut également être décerné aux étrangers mais requiert alors l'accord préalable du gouvernement étranger concerné.