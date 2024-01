Tchad : L’artiste comédien, Mandargué lance sa caravane dénommé Al-Moussama Tours Tchad, pour le vivre ensemble, l’unité et la paix à Sarh

L'objectif de cette conférence de presse était d'informer la population sur l'importance du vivre ensemble, de cultiver l'unité et la paix en tout temps et en tout lieu. Selon Mandargué, le Tchad a besoin d'unité, d'une cohabitation pacifique, de justice, d'égalité, du pardon et de la paix pour favoriser son développement socio-économique. Il souligne également l'importance des artistes des 23 provinces du pays dans cette démarche.



Le comédien n'a pas manqué de féliciter la province du Moyen-Chari pour sa brillante réélection comme Miss Dary au Festival Dary édition 2024 qui se déroule actuellement à N'Djamena. Cela témoigne selon lui du rayonnement culturel du Moyen-Chari à l'échelle nationale. Le choix porté par cette province pour le lancement de la caravane n'est donc pas anodin : "Le Moyen-Chari est l'une des grandes provinces qui a fait naître des grandes vedettes de la culture tchadienne et continue à produire des grands artistes. Nous devons donc respecter cette province que beaucoup des jeunes artistes de nos jours ignorent", précise Mandargué.



Il est important de noter qu'une grande compétition des artistes musiciens et comédiens a été organisée le 20 janvier 2024 au Centre des Jeunes Don Bosco de Sarh. Cette compétition permettra de sélectionner les meilleurs artistes qui participeront à une grande finale regroupant les artistes comédiens et musiciens de N'Djamena, Bongor, Kélo, Lai, Pala, Moundou, Doba, Koumra et bien sûr ceux de Sarh.