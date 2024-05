Tchad : L'association ALCODREP renforce la sensibilisation à l'importance de la santé humaine à Mongo

Cette campagne de sensibilisation avait pour objectif principal d'informer les élèves et les membres de la communauté sur l'importance fondamentale de la santé et de l'hygiène dans le maintien d'un bien-être général. L'accent a été mis sur les liens étroits entre la santé physique, mentale et sociale, et les comportements et pratiques quotidiens qui influencent ces dimensions du bien-être.





La santé est définie par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) comme un état de complet bien-être physique, mental et social, ne se limitant pas à l'absence de maladie ou d'infirmité.

Une bonne santé physique implique le maintien de fonctions corporelles optimales, tandis que le bien-être englobe une qualité de vie positive dans tous ses aspects.



L'adoption de modes de vie sains, tels qu'une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et l'évitement du tabagisme, joue un rôle crucial dans la prévention des maladies et la promotion d'une santé optimale.

La gestion du stress et la consommation modérée d'alcool sont également des facteurs importants contribuant à un bien-être général.



L'environnement de vie, y compris les conditions de logement et d'assainissement, a un impact significatif sur la santé humaine. Un environnement sain et propre favorise la prévention des infections et des allergies, contribuant ainsi à un meilleur état de santé.



L'initiative de sensibilisation menée par l'association ALCODREP souligne l'importance d'une approche holistique de la santé, qui prend en compte les dimensions physique, mentale et sociale du bien-être. En encourageant l'adoption de comportements sains et la création d'environnements favorables, l'association contribue à améliorer la qualité de vie des populations à Mongo.