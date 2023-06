Tchad : L'association Kari Assoungha apporte une aide alimentaire aux réfugiés soudanais

Ce mardi 20 juin, l'armée et l'ONASA ont lancé une opération de distribution de vivres, avec plus de 3000 tonnes de denrées de toutes sortes. C'est alors que l'association Kari Assoungha, constituée de natifs du département, prend le relais en se chargeant de la distribution de ces vivres destinés aux réfugiés.



"Depuis le début, cette crise nous a profondément touchés. Nous avons mobilisé toute notre équipe de soutien aux réfugiés, car c'est notre devoir d'accueillir nos voisins chassés par la guerre. Aujourd'hui, nous sommes optimistes grâce à la collaboration avec l'armée et l'ONASA, car nous avons également mobilisé nos propres ressources pour aider ces milliers de personnes vulnérables", déclare Ahmadaye Ahmat Ahmadaye, Coordinateur de l'association.



L'association Kari Assoungha répond à l'appel du Président de transition qui a sollicité l'implication de tous les acteurs humanitaires pour venir en aide à ces réfugiés en détresse. Ousmane Brahim, Président de l'association Kari Assoungha, conclut en affirmant leur engagement total envers cette cause humanitaire.



Cette action de l'association Kari Assoungha témoigne de la générosité et de la solidarité dont font preuve les citoyens tchadiens envers leurs voisins en détresse. Alors que la crise des réfugiés soudanais persiste, de tels efforts sont essentiels pour atténuer les souffrances des personnes déplacées et leur fournir un soutien vital dans leur quête de sécurité et de stabilité.