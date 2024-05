Tchad : L'association Tiré encourage l'excellence scolaire à travers la remise de prix et la prise en charge des élèves admis en 6ème

Lors de la cérémonie, qui s'est déroulée le jeudi 23 mai 2024, les trois meilleurs élèves de chaque classe ont reçu des prix. Cette initiative vise à motiver les élèves et à leur montrer que leurs efforts sont récompensés.



L'association Tiré a également pris l'engagement de prendre en charge les frais de scolarité des élèves admis en classe de 6ème. Cette mesure vise à faciliter l'accès à l'éducation secondaire pour tous les enfants de la localité, en particulier les plus démunis.



Le président de l'association Tiré, Yaya Ali Yaya, a lancé un appel aux parents d'élèves pour qu'ils envoient massivement leurs enfants à l'école, en particulier les filles. L'éducation est la clé du développement, et tous les enfants, garçons et filles, ont le droit d'y avoir accès.



La cérémonie de remise de prix a été l'occasion de saluer la collaboration fructueuse entre l'association Tiré, l'administration de l'école et le bureau de l'APE. Ce partenariat a permis de réaliser d'importants progrès en matière d'éducation dans la localité de Tiré.



Malgré les efforts consentis, des besoins persistent. L'école de Tiré manque notamment d'enseignants, en particulier d'un enseignant d'arabe. L'association Tiré lance un appel aux autorités compétentes pour qu'elles prennent les mesures nécessaires pour combler ce déficit.



En conclusion, l'association Tiré joue un rôle important dans la promotion de l'éducation dans la localité de Tiré. Ses actions contribuent à améliorer les résultats scolaires des élèves et à leur donner les meilleures chances de réussite dans la vie.