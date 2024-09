Tchad : L'automédication, un fléau qui met en danger la santé des Tchadiens

À N'Djamena, des vendeurs de médicaments de rue, souvent appelés "docteur Choukou", continuent de vendre leurs produits sans régulation. Certains habitants, comme Ahmat Abdallah, déclarent se soigner avec ces médicaments malgré leur manque de formation, tandis que d'autres, comme Marie, privilégient ces options en raison de leur coût attractif.



Les médicaments vendus dans la rue peuvent être périmés, mal dosés ou inappropriés, entraînant des conséquences néfastes pour la santé des utilisateurs.

Il est crucial de consulter un professionnel de santé et de suivre un traitement adapté, prescrit par un médecin pour éviter des complications.



En plus du traitement, des mesures préventives sont essentielles, telles que dormir sous des moustiquaires imprégnées, porter des vêtements longs et utiliser des répulsifs.



L'automédication est un problème de santé publique majeur au Tchad. Il est urgent de mettre en place des mesures efficaces pour lutter contre ce fléau et sensibiliser la population aux risques encourus. La collaboration entre les autorités, les professionnels de santé et les organisations de la société civile est essentielle pour réussir ce combat.