Tchad : L'avenir numérique se dessine à l'ENASTIC !

Des centaines de candidats, dont de nombreuses jeunes femmes, se sont rassemblés au Lycée Féminin de N'Djamena pour tenter leur chance et intégrer cette prestigieuse école. ‍‍



Ces épreuves, conçues pour évaluer les connaissances et les aptitudes des futurs étudiants, constituent une étape cruciale dans le processus de sélection. Les candidats retenus auront l'opportunité d'intégrer une institution d'enseignement supérieur de référence au Tchad et de se former aux métiers d'avenir dans un secteur en pleine expansion.