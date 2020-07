Tchad : "L’échec doit être banni et la responsabilité de chaque cadre doit être de mise pour la réussite"

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a annoncé lundi la mise en place d'un comité pour mener des réflexions "afin de mieux servir et de bien gérer les infrastructures, les relations avec les partenaires, la réforme de la Centrale Pharmaceutique d'Achat et bien d’autres difficultés qui perturbent la bonne marche du ministère."



Il a tenu une rencontre avec les directeurs généraux, directeurs généraux techniques, directeurs et inspecteurs du département pour définir les grands axes et cerner la méthode de travail.



"Vous êtes les cadres de ce Ministère et vous êtes les premiers concernés par sa gestion. Vous êtes la matière grise, appelée à faire fonctionner ce ministère. Votre riche expérience nous permettra de travailler dans la logique et la loyauté afin de servir la République", a indiqué le ministre.



Selon lui, "la rigueur, l’intégrité, la loyauté et l’esprit professionnel doivent guider nos pas pour servir nos compatriotes."



"La santé conditionne tout le reste du bien-être. La qualité des soins dépend du personnel mais la mise en œuvre des stratégies dépend de nous, premiers responsables de ce ministère", a-t-il dit.



Il a ajouté que "l’échec doit être banni et la responsabilité de chaque cadre doit être de mise pour la réussite des actions qui seront lancées."



Un accent particulier sur les délégations sanitaires provinciales



D'après le ministre, "il est urgent de répondre aux urgences et il faut rapidement mettre en place une équipe de réflexion pour rapidement réfléchir sur un organigramme léger mais dynamique afin de faciliter la tâche et parvenir à accomplir les missions dévolues au ministère."



Évoquant la révision des textes, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul a estimé qu'il faut mettre aussi un accent particulier sur les délégations sanitaires provinciales pour qu’elles soient efficaces et capables de représenter le ministère dans sa globalité au niveau déconcentré.



"Nous allons faire face aux défis mais avec votre professionnalisme et votre esprit du travail bien fait, notre vœu sera réalisé", a conclu le ministre.