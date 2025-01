Tchad : L'école, un terreau fertile pour la paix dans le Barh Azoum

Dans un contexte marqué par les défis de la coexistence entre les populations locales et réfugiées, l'association ACRA met en œuvre un projet ambitieux visant à renforcer la culture de la paix au sein des écoles du département de Barh Azoum. Grâce au financement de Misereor, 148 enseignants ont bénéficié d'une formation spécifique pour promouvoir la prévention des conflits, la cohabitation pacifique et le vivre-ensemble.





Une approche pédagogique innovante





Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet plus large visant à favoriser l'intégration entre les réfugiés et les Tchadiens. En formant les enseignants, ACRA met en place un levier puissant pour transformer les écoles en espaces d'apprentissage et de dialogue, où les élèves peuvent développer les compétences nécessaires pour construire un avenir pacifique.





Les formations proposées aux enseignants portent sur des thématiques essentielles telles que :



La gestion des conflits: Les enseignants apprennent à identifier les sources de tension, à développer des stratégies de résolution pacifique des conflits et à promouvoir le dialogue interculturel.

La promotion de la citoyenneté: Les enseignants sont sensibilisés aux droits de l'homme, à la démocratie et à l'importance de participer à la vie de sa communauté.

La prévention de l'extrémisme violent: Les enseignants sont outillés pour détecter les signes d'extrémisme violent et pour promouvoir des valeurs de tolérance et de respect mutuel.



Un impact durable sur les élèves





Les connaissances acquises par les enseignants seront transmises aux élèves à travers des activités pédagogiques adaptées à leur âge et à leur niveau scolaire. Ces activités pourront prendre la forme de jeux de rôle, de débats, de projets de groupe ou encore de visites de terrain.





En sensibilisant les élèves dès le plus jeune âge aux enjeux de la paix et de la coexistence, le projet vise à :



Favoriser le dialogue interculturel: En favorisant les échanges entre élèves de différentes origines, le projet contribue à briser les stéréotypes et à renforcer les liens sociaux.

Prévenir les violences: En développant les compétences sociales et émotionnelles des élèves, le projet contribue à réduire les risques de violence et d'exclusion.

Bâtir un avenir pacifique: En formant une génération de citoyens responsables et engagés, le projet contribue à construire un avenir plus juste et plus pacifique pour le Tchad.







Un partenariat fructueux





Ce projet est le fruit d'un partenariat entre ACRA et Misereor. Grâce à leur expertise respective, les deux organisations contribuent à apporter des solutions durables aux défis liés à la coexistence pacifique dans le Barh Azoum.