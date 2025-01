Tchad : L'élevage, moteur de l'économie, au cœur des préoccupations du gouvernement

Dans sa déclaration liminaire, le Ministre a souligné que le secteur de l'élevage représente 53 % du produit intérieur brut du secteur rural, soutenant environ 40 % de la population rurale. Il a mentionné que ce secteur a le potentiel de dynamiser l'économie nationale, avec un cheptel estimé à 156 632 251 têtes, sans compter la volaille.





Pr Abderahim Awat Atteib a précisé qu’environ 80 % du cheptel tchadien est régi par des systèmes pastoraux mobiles, diversifiés et largement tributaires des ressources naturelles renouvelables. L'élevage représente également près de 50 % des exportations, avec le bétail sur pied occupant le premier poste des exportations en valeur, juste après le coton.





L'action 69 du cadre opérationnel du programme politique quinquennal, dirigé par le Chef de l'État et le Chef du gouvernement, vise à diversifier l'économie nationale et à améliorer les conditions de vie des populations dans un climat de paix et de stabilité. L'objectif est de moderniser et d'intensifier les productions tout en promouvant l'industrie animale.



Activités Majeures de 2024

Parmi les activités menées par le ministère en 2024, le Ministre a mentionné :



Lancement de la Campagne de Vaccination : Vaccination des bovins contre la PPCB et des ovins contre le PPR dans la province de Wadi-Fira le 26 octobre 2024.

Coopération Bilatérale avec la Hongrie : Signature d'un protocole d'accord sur la coopération dans le domaine de l'élevage entre le ministère tchadien et le ministère de l'Agriculture de la Hongrie.



Lors de la session de questions-réponses avec les journalistes, le Ministre a rassuré que les réalisations découlant de l'accord entre le Tchad et la Hongrie seront mises en œuvre après les études de faisabilité des terrains.



Cette présentation a souligné l'engagement du ministère à promouvoir le secteur de l'élevage comme moteur de développement économique et social au Tchad.