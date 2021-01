Tchad : L’entreprise Vitre Claire désinfecte le ministère de la Justice contre le Covid-19

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, l'entreprise "Vitre Claire" a effectué ce lundi 18 janvier 2021, une opération de désinfection au ministère de la Justice dénommée « Opération Coup de Poing contre le covid-19 ». Cette opération a permis la désinfection de l'ensemble des bureaux de ce ministère.



Prenant la parole à cette occasion, le directeur général adjoint du ministère de la Justice, le Dr Youssouf Ali Mahamat a déclaré que « depuis la propagation du Covid-19 au Tchad, le gouvernement tchadien et ses partenaires n'ont jamais cessé de prendre en compte le danger de cette pandémie sur la population ». C’est ainsi que pour la troisième fois, l'entreprise Vitre Claire apporte son secours pour désinfecter le ministère de la Justice, après avoir désinfecté le Palais de justice, la maison d'arrêt d'Amssinéné et bien d'autres services publics de l'Etat.« Cette initiative de l'entreprise privée Vitre Claire pour la désinfection est non seulement salutaire, mais plutôt patriotique et mérite d'être encouragée pour tous », a ajouté le directeur général adjoint du ministère de la Justice.



De son côté, le directeur des ressources humaines de l'entreprise Vitre Claire, Moustapha Abatcha a indiqué que « cette opération dénommée Coup de poing contre le covid-19 permettra de mettre hors d'état de nuire le Covid-19 dans notre pays pendant cette année 2021, cette opération consiste à désinfecter tous les lieux publics à titre gratuit et à la demande de tout concitoyen… ».



Vitre Claire a déjà effectué plus de 300 opérations de désinfection des lieux publics et privées contre le Covid-19. Cette opération a permis au Tchadiens de se protéger contre cette pandémie. « Cette désinfection du ministère de la Justice, est une opération gratuite de notre part et demande aux autres se rapprocher de nous pour une désinfection totale de leurs lieux », a rappelé le directeur des ressources humaines de Vitre Claire.