Tchad : L’entreprise Wa-Fi/Tchad organise un match de football pour la paix à Ati

Dans le souci de faire régner la paix et la cohabitation pacifique entre les fils et les filles du Batha, l'entreprise Wa-Fi/Tchad a organisé un match de football, le 15 février dernier à Ati, chef-lieu de la province du Batha. Fils du Wadi-Fira, le directeur général de Wa-Fi/Tchad Issakha, Hamat Abdoulaye, a un amour prononcé pour les jeunes du Batha.



Le représentant de l'entreprise Wa-Fi/Tchad, Mahmat Saleh Ahmat Sinine, a, au nom du directeur général, remercié les autorités administratives et la population pour avoir honoré de leur présence à cet événement sportif et du vivre-ensemble. Il a indiqué que son entreprise a organisé ce match de football dans le cadre de la paix et la cohabitation pacifique.



Mahamat Saleh Ahmat Sinine a également profité de cette occasion pour lancer le message à la population de la ville d’Ati, dans le cadre du respect des mesures barrières édictées par le gouvernement, afin d'éviter la propagation de la pandémie du coronavirus.