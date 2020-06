Tchad : "L'épidémie n'est absolument pas terminée", Pr. Choua Ouchemi

Le coordonnateur national de riposte sanitaire, Pr. Choua Ouchemi, a mis en garde vendredi contre un éventuel relâchement suite à l'amélioration de la situation sanitaire liée au Covid-19 au Tchad.



"Nous tenons vraiment à préciser que la Covid n'est pas finie au Tchad. L'épidémie est en train de suivre son cours", a-t-il dit.



"Il est vrai que nous sommes actuellement dans une période où il y a une tendance à la baisse. (...) Mais la maladie n'est pas finie pour autant. Dans toutes les épidémies et dans cette épidémie en particulier, il y a des moments où le nombre de cas est élevé. Il peut y avoir des moments où le nombre de cas diminue. Mais ce n'est qu'un évènement. L'épidémie n'est absolument pas terminée", a souligné Pr. Choua Ouchemi.



Selon lui, "il faut que chacun d'entre nous soit attentif et vraiment se maintienne en alerte parce que dans cette maladie là, chacun est responsable de sa santé et aussi de la santé de ses prochains."



Le coordonnateur national de riposte sanitaire a ajouté que "c'est la discipline qui pourra vraiment nous tirer d'affaire parce que si on baisse la garde, le virus est très virulent, très méchant, il va recommencer à se multiplier. Les lieux de culte ont été certes rouverts mais il faut continuer à maintenir les mesures barrières."



Pr. Choua Ouchemi a estimé que si les mesures barrières ne sont pas respectées, une hausse des contaminations pourrait être redoutée. D'après lui, "maintenant qu'il est permis la circulation entre les villes, il faut rester très discipliné".